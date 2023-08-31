القبض على لصوص اللوحات الإرشادية من شوارع الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة ، بإستخدام منشار حديدى تم ضبطه.. وبحوزتهما (لوحة إرشادية وعدد 11عارضة حديدية).

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.