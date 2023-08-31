الأمن العام يضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (118) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (5) جنايات بتهم "تعدى على أراضى آثرية" بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وغرامات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) هارب من تنفيذ عدد (33) قضية "شيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت (51) سنة وغرامات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.