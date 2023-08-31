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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب عالمي.. يويفا يجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق قرعة القدم العالمية، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في مدينة موناكو الفرنسية.

وتنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أبزر الغائبين عن دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي..

 

تصنيف الأندية المشاركة:


التصنيف الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا -  فينورد.
التصنيف الثاني:  ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد -  لايبزيج - بورتو - آسنال.

التصنيف الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - سبورتنج براجا - ميلان - آيندهوفن - لاتسيو - النجم الأحمر - كوبنهاجن.

التصنيف الرابع: يونج بويز - ريال سوسيداد -  جالاتا سراي - سيلتيك - نيوكاسل - يونيون برلين - رويال أنتويرب - لانس.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفأ” مواعيد مباريات دور المجموعات، إذ جاءت كالتالي:
الجولة الأولى: 19/20 سبتمبر 2023
الجولة الثانية: 3/4 أكتوبر 2023
الجولة الثالثة: 24/25 أكتوبر 2023
الجولة الرابعة: 7/8 نوفمبر 2023
الجولة الخامسة: 28/29 نوفمبر 2023
الجولة السادسة: 12/13 ديسمبر 2023

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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