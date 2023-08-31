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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول الجمبري.. هل انت منهم؟

اشخاص ممنوعون من
اشخاص ممنوعون من تناول الجمبري

الجمبري من المأكولات البحرية التي تمد الإنسان بالعناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون الصحية ،على الرغم من فوائد الجمبري المتنوعة هناك فئات ممنوعون من تناول الجمبري حسب موقع pregnancyfood


فئات ممنوعة من تناول الجمبري:


مرضى الضغط المرتفع:

الجمبري المعلب يحتوي على نسبة عالية من الأملاح،التي عند تناولها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ،لذا ينصح لمرضى الضغط المرتفع بعدم تناول الجمبري المعلب والغير طازج .


مرضى الحساسية:

ينصح المصابين بحساسية السمك بتجنب تناول الأسماك والمنتجات التي تحتوي عليها،وقد تؤدي إلى مشاكل صحية، خاصةً للحوامل والمرضعات والأطفال الذين تقلّ أعماراهم عن 6 سنين، لذلك تنصح هذه الفئات بتجنّب تناول أنواع الأسماك مُرتفعة المحتوى، ومن أهمّ أعراض حساسيّة السمك؛ الطفح الجلدي، والغثيان، وتشنّجات المعدة، وعسر الهضم، والتقيؤ أو الاسهال، بالإضافة إلى العطاس، واحتقان الأنف أو سيلان الأنف، والصداع، والربو.


الحوامل:

الجمبري من الأطعمة الممنوعة على الحامل، لأن تناوله يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم،نتيجة لمحتواه العالي من الأملاح ،يزيد من فرص الإصابة بتسمم الحمل والإجهاض والولادة المبكرة.

الجمبرى اضرار الجمبري السمك الصداع سيلان الأنف البروتينات

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