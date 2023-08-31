مرات أبوها أنهت حياتها.. تفاصيل جريمة الاعتداء على طفلة بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها "طفلة عمرها 4 سنوات" عن المنزل ، وذلك حال قيامها باللهو مع عدد من الأطفال بالقرب من مسكنها واتهمت ضرتها بالأمر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تم العثور على جثة الطفلة بمنزل (زوجة زوج الشاكية - كائن بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وأضافت بأنها إستغلت دخول الطفلة لمنزلها فقامت بدفعها من أعلى السلم مما أدى إلى سقوطها وإحداث إصابتها فقامت بالتعدى عليها مما تسبب فى وفاتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.