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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة سيارة من سائق بمحطة كهرباء في القليوبية

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (سائق بمحطة كهرباء) أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعى بدائرة المركز ، فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والإستيلاء عليها كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

 بالفحص تبين عدم صحة ما أدلى به المُبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيامه بترك سيارته بالطريق المُشار إليه وجلوسه بأحد المقاهى وقيام مجهولان بالإستيلاء على السيارة بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص أقر بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم عميل"سيئ النية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر إثنين منهم بالإستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيداً لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إسكندرية الزراعي القاهره الإسكندرية أمن القليوبية سرقة سيارة شرطة قليوب

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