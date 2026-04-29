عروض الكرنفال المصري تنعش السياحة بالغردقة.. ونسب الإشغال تصل إلى 98%



تشهد فنادق مدينة الغردقة انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا تزامنًا مع موسم الربيع، حيث سجلت نسب الإشغال ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى نحو 98%، مدفوعة بتنوع الفعاليات الترفيهية والعروض الفنية التي تُقدم للنزلاء على مدار اليوم.

ونظم عدد من فنادق الغردقة، اليوم الأربعاء، فعاليات “الكرنفال المصري” على الشواطئ وحمامات السباحة، حيث تضمنت العروض فقرات فنية واستعراضية متميزة، من بينها رقصات التنورة والفنون الشعبية والرقص الشرقي، وسط تفاعل كبير من السائحين الذين أبدوا إعجابهم بالأجواء الاحتفالية.

وقال علاء الدين محمود، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الفنادق تحرص على تقديم برامج ترفيهية متنوعة يوميًا تشمل مهرجانات فنية بطابع مصري وهندي وأوروبي، بهدف جذب النزلاء وتوفير تجربة سياحية متكاملة.

وأضاف أن الكرنفال المصري يُعد من أبرز الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير، لما يقدمه من عروض تراثية تعكس الثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن الفنادق تستقبل حاليًا سائحين من أكثر من 30 جنسية، تتصدرهم الجنسيات الألمانية والهولندية والبلجيكية والروسية والفرنسية والرومانية.

وأكد أن هذا الإقبال يعكس ثقة الأسواق السياحية العالمية في المقصد المصري، ويعزز من مكانة الغردقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأحمر.