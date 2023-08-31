الجامعة العربية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للإعداد للحوار مع اليابان

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها بتاريخ 5/9/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ترأس الاجتماع السفير محمد عُرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وترأس وفد الأمانة العامة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدروة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني من أجل التوصل الى مخرجات إيجابية تلبي طموحات الجانبين العربي والياباني.

وفي هذا الصدد، أعرب السفير منزلاوي أن الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري يهدف بالأساس الى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان وأن الحوار السياسي العربي الياباني تأسس عام 2013؛ استناداً الى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية، وأسفر عن نتائج إيجابية خلال الدورة الأولى له التي انعقدت عام 2017، والثانية التي انعقدت في عام 2021.