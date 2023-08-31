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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب الطائرة يعلن القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا

صدى البلد

أعلن الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة رجال قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل .

وضمت القائمة النهائية 14 لاعبا وهم : أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي لعبة وحسام يوسف وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وتشارك 16 دولة في البطولة وهم ليبيا، تونس، مالي، تشاد، غانا، الجزائر، بوروندي، جامبيا، كينيا، رواندا، الكاميرون، السنغال، المغرب، تنزانيا، الكونغو برازفيل، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيف.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت مساء السبت المقبل موعدًا لإقامة الاجتماع الفني وقرعة البطولة الإفريقية .

وخاض منتخب مصر معسكرات خارجية وداخلية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا حيث لعب 10 مباريات ودية ، وتعرض للخسارة في 7 مباريات وفاز في 3 مباريات .

حيث تغلب منتخب مصر على الكاميرون 3-2 وفاز على فريق لونج بيتش الأمريكي 5-0 وفاز على المغرب 3-1 ، بينما تعرض المنتخب للخسارة في 7 مباريات من كرواتيا وسلوفينيا وتركيا واليابان وليبيا بنفس النتيجة 3-1 بينما خسر من اليابان 4-0 ومن مقدونيا بنتيجة 3-2.

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