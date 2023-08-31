لاعب سابق يكشف الموعد النهائي لانتخابات الزمالك وسر وجود اعتراضات.. فيديو

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن نادي الزمالك في حاجة كبير لـ الاستقرار، موضحًا أنه في الفترة الماضية شهد الزمالك مشكلات كثيرة.



وقال الكابتن تامر عبد الحميد، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن فتح باب الترشح في انتخابات نادي الزمالك، سيكون يوم 3 سبتمبر، حتى 10 سبتمبر.

وأضاف أنه بعد يوم 10 سبتمبر سيكون هناك 45 يومًا لإجراء الانتخابات، أي سيكون هناك رئيس منتخب لـ الزمالك بعد أقل من 50 يومًا.

وأشار إلي أن ما يتم في الزمالك الأن مجرد لجان تقوم بتيسير الأعمال، وأن تلك اللجان لا تمتلك قوة تستطيع السير بـ الزمالك، ولذلك تتعرض لـ انتقادات واعتراضات.



