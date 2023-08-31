مشاهد مروعة لعشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، " فاجعة تهز جنوب أفريقيا.. مشاهد مروعة لعشرات الجثث المحترقة والمتناثرة على الطرقات".

وظهر في التقرير، أن الحريق نشب في مبنى مكون من 5 طوابق، بمنطقة الأعمال التجارية، وأن هناك أكثر من 70 شخًا ماتوا بسبب الحريق، وأصيب العشرات، وهناك توقعات بزيادة عدد الوفيات,

وتابعت القناة أن السلطة المختصة أعلنت انشال 58 جثة، وتم فتح تحقيق عن سبب الحريق، وأن المبنى كان به 200 شخص.

وقد أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة جوهانسبرج، والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.



ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.