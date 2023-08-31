افتتاح معرض لبيع حلوى المولد النبوي في شمال الغردقة

قام الحي بالبدء في تجهيز معرض كبير يضم عددًا من المحلات المخصصة لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بناءً على توجيهات اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال الغردقة، وتم فتح باب التقديم لطلبات المواطنين لاستئجار تلك المحلات.

تأتي هذه الخطوة بهدف توفير فرصة للمواطنين للحصول على حلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

تم تخصيص الموقع بجانب شارع المصالح أمام موقف السرفيس، حيث يتم تجهيز المعرض وتهيئته لاستقبال الزوار.

يسعى حي شمال الغردقة من خلال هذا المعرض إلى تيسير وتسهيل عملية الحصول على حلوى المولد النبوي للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة للمحلات التي ستشارك في المعرض.

وقال اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال الغردقة: "نحرص دائمًا على تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، وإقامة معرض حلوى المولد النبوي يأتي ضمن جهودنا لتسهيل توفير المنتجات الرمزية والثقافية بأسعار ميسرة".

من جانبهم، يشعر الأهالي بسعادة كبيرة تجاه هذه المبادرة، حيث يعد المعرض فرصة لهم للتمتع بتذوق حلوى المولد النبوي بجودة عالية وأسعار مناسبة.