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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من الجيش الصيني بعد أنباء دخوله تايوان

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني، وهو الأمر الذي يجب أن يقرره أبناء الشعب الصيني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الصيني، العقيد وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، أن التايوانيين يجب أن يقرروا مصير بلادهم، إلي جانب جميع أبناء الشعب الصيني.

وتأتي تلك التصريحات عقب إصدار تايوان مؤخرا تقريرا يقول إن البر الرئيسي قد يدفع باتجاه حل قضية تايوان في السنوات القليلة المقبلة.

ومن جانبه شدد وو تشيان علي ضرورة توحيد الصين، ولا بديل عن ذلك.

وأضاف، لا ينبغي أبدا التقليل من شأن التصميم القوي لجيش التحرير الشعبي الصيني وإرادته القوية وقدرته القوية على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيه.

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