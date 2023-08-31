قرار جمهوري.. تجديد الثقة في أسامة إمام عميدا لحاسبات حلوان



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 353 لسنة2023 بتجديد الثقة في الأستاذ الدكتور أسامة عز الدين إمام عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لفترة جديدة تمتد لثلاثة سنوات.



جدير بالذكر أن الدكتور أسامة عزالدين إمام، شغل المنصب عميدًا للكلية منذ عام ٢٠٢٠، كما شغل منصب قائم بأعمال عميد الكلية منذ الأول من أغسطس 2018.



وتقلد الدكتور أسامة إمام العديد من المناصب، حيث عُين مديرًا للتعليم الإلكتروني بالجامعة، ورئيس قسم نظم المعلومات، ووكيلا لشئون التعليم والطلاب بالكلية، وعضوا بمجلس جامعة حلوان منذ أغسطس 2018 وحتى الأن كما تم اختياره في لجنة اختيار القيادات بوزارة الآثار، وكذلك تم تعيينه عضوًا في لجنة اختيار القيادات بجامعة عين شمس وعضوا في لجنة اختيار القيادات بوزارة السياحة ، وعضوا في لجنة اختيار القيادات بوزارة الشباب والرياضة. وأختير كمحكم في اللجنة العلمية الدائمة لترقيات السادة الأساتذة والأساتذة المساعدين للجنة الحاسبات والنظم ونظم المعلومات الإدارية منذ اكتوبر 2018 وعضوا باللجنة العليا للتحول الرقمي بجامعة حلوان منذ اغسطس 2018 وحتى الأن ، وعضوا باللجنة العليا لإدارة البرامج الجديدة بجامعة حلوان منذ اغسطس 2018 وحتى الأن ، وعضوا بمجلس إدارة مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الاعلي للجامعات منذ اكتوبر 2020 وحتى اكتوبر 2022.

أما عن الخبرات الأكاديمية فالدكتور أسامة إمام أستاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي منذ يناير 2017 وحتى الآن.

وأستاذ مساعد فى نظم المعلومات بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2012 وحتى يناير 2017 ، ومدرس فى بحوث العمليات بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2006 وحتى سبتمبر 2011.

وللدكتور أسامة عزالدين، العديد من المؤلفات العلمية في المجالات الدولية، حيث بلغت قرابة 70 بحثا دوليا، إضافةً إلى الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والتي وصلت قرابة 40 رسالة وقام بتحكيم قرابة 100 رسالة ماجستير ودكتوراه.



ونشر "إمام" أكثر من 90 بحث علميا، وأشرف على قرابة 70 رسالة علمية من رسائل الماجيستير والدكتوراه كما شارك في تحكيم 100 رسالة علمية، ويعمل محكما بالعديد من المجلات العلمية العالمية، وعمل أستاذا زائرا بجامعة كاردف مترو بولتن (المملكة المتحدة) وجامعة غرناطة بأسبانيا، وله العديد من المشاركات المجتمعية مثل كونه متحدثًا رئيسيا بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية.