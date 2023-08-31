ببطن مكشوف.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ميريهان حسين في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وخطفت ميريهان حسين الأنظار بإطلالة لافتة، مرتديه فستان باللون الابيض من علي البحر ، مع مكياج ناعم ابرز جمالملامحها واعتمدت تسريحة شعر مميزة .





كانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقعالتواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حديستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمةدي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلكاعتزل".

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