عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببطن مكشوف.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

ميريهان حسين
ميريهان حسين

تألقت الفنانة ميريهان حسين في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وخطفت  ميريهان حسين الأنظار بإطلالة لافتة، مرتديه فستان  باللون الابيض من علي البحر ، مع مكياج ناعم ابرز جمالملامحها واعتمدت تسريحة شعر مميزة .


 

كانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقعالتواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حديستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمةدي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلكاعتزل".

A34D02A5-DD78-457B-9B55-C760115D5C26
A34D02A5-DD78-457B-9B55-C760115D5C26
E8B94E7A-90DF-4BC6-80EC-1C7B46A0EFA9
E8B94E7A-90DF-4BC6-80EC-1C7B46A0EFA9
9C003451-B83F-4573-826B-9EC065A186F1
9C003451-B83F-4573-826B-9EC065A186F1
الفنانة ميريهان حسين تسريحة شعر مميزة بطن مكشوف اعتزالها الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات

البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا في تنزانيا

بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر

نجم الأهلي السابق أمام النيابة| أزمة "أجايي" مع سموحة تصل إلى “22 غرزة”.. كواليس وتفاصيل

إلغاء نظام الأونلاين.. مواعيد عمل الموظفين بعد قرار الحكومة

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ