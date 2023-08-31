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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موعد وسعر تذكرة حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

وليد توفيق
وليد توفيق

تشهد فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ثلاث حفلات مساء بعد غد السبت على مسرح المحكى.

في الثامنة يقدم عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

بعده وفى التاسعة مساء يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

وفى العاشرة مساء يقدم النجم اللبنانى وليد توفيق باقة من اعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، اصحاب السعادة، اصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، انا مش حمل الليالى وهابى بيرث داى تو يو، ويبلغ سعر تذكرة الحفل 60 جنيها.

قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر عازف الايقاع الشهير سعيد الارتيست صوت العاصمة

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