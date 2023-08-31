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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة عنتر هلال: والدي في العناية المركزة.. ادعوا له

صدى البلد

كشفت حنين عنتر هلال عن تطورات حالة والدها الصحية، بعد إجراء عملية قلب مفتوح.

وقالت: "برجاء الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل، تم إجراء عملية قلب مفتوح يوم الإثنين الماضي، وتمت العملية بنجاح الحمد لله، هو الآن في الرعاية المركزة للتعافي إن شاء الله.

وكان قد تحدث الشاعر عنتر هلال من جديد عن أزمته مع الفنان أحمد مكي بسبب أغنية “تملي الصبح بدري"، والتي قدمها “مكي” في فيلمه الشهير “طير أنت” بالإضافة إلي رغبته في اعتزاله للوسط الفني.

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اعتزال عنتر هلال 
وقال الشاعر عنتر هلال إنه بالنسبة لموضوع الاعتزال هو ليس اعتزالا بالمعني الحرفي ليس ابتعادا تاما عن ممارستي الفن لأني ماقدرش لأن الفن دا في دمي، أنما أنا اعتزلت الوسط الفني أي صناعة الأغنية المعتادة اللي لازم فيها المؤلف يرتبط بملحن ويابقي عبد للمطرب ويابقي ذليل للموزع  .

 

وأضاف: "الشاعر بايبقي صناع الإبداع الأول في الأغنية وغالبا  لم يحصل علي حقه  والميديا هي نعمة كبيرة  هي طريقة جديدة للصناعة، وأنا حاليا أقدر أعمل أغنيني وأنا في مكاني ممكن أكتبها وأستعين بشباب بتفهم في المزيكا وأنزل الأغنية علي قناتي الخاصة أنا موضحا:" أنا مش محتاج منصات ولا منافذ ولا شركات كاسيت"  وأنا اعتزلت الوسط والزملاء عشان كلها بقت عبارة عن “شلل الواحد" مش عارف يدخل فيها.

وأكمل الشاعر عنتر هلال: "أما بالنسبة لموضوع أحمد مكي أنا أصلا بحاول أكلمه من بدري من ساعة ما فيلم طير أنت" نزل، وهو علي طول مصدرلي مديرة مكتبة والست دي شغلتها أنها ازاي  تجرح فيا و مع ذلك أنا بقدملها الدليل بأني ليا حق عند أحمد مكي والدليل أن الأغنية بتاعتي موجود في فيلم طير وكمان النسخة الأصلية منها بتتعرض في برامج الأطفال.

 

وأضاف الشاعر عنتر هلال: "لا يوجد أي استجابة من أحمد مكي ومرة أنا كتبت أني ليا عنده حق عنده  وجمهوره شتمني شايم فظيعة هو الراجح هيفلس لما يديني حقي وخصوص أنا عايز الفلوس في الأيام دي لأني مش بشتغل ومفيش فرصة أني أشتغل وأنا لحد دلوقتي لم أتخذ إجراء قانوني ولكن هعمل كدا إذا استدعى الأمر.

اعتزال عنتر هلال احمد مكي إجراء عمليه الاعتزال

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