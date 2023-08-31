ليوناردو بونوتشي يقترب من يونيون برلين

أكدت تقارير صحفية، اقتراب نادي يونيون برلين الألماني، من التعاقد مع المدافع ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس.

وذكر تقرير لشبكة "سكاي" التليفزيونية الإيطالية أن بونوتشي توصل لاتفاق شفهي مع يونيون برلين وأنه بصدد الوصول إلى ألمانيا اليوم الخميس، على أن يخضع للفحص الطبي غدا الجمعة.

وذكر التقرير أن بونوتشي خرج من حسابات ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، ولكن النادي الإيطالي سيدفع جزءا من راتب المدافع المقدر بحوالي 3.8 مليون دولار.

ويُعاني بونوتشي من التجميد في يوفنتوس بقرار من أليجري، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق.