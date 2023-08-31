محلل: دعم مصر لليمنيين وقفة أصيلة مع شعب في محنة

أكد المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، أن التسهيلات التي امر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في غاية الأهمية، مضيفا أن مصر الخيار الأول للشعب اليمني في ظل الظروف التي يعيشها اليمن.



وأضاف عبدالملك اليوسفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أنه لم يشعر اي يمني بالغربة في مصر، ودعم مصر لليمنيين وقفة مصرية أصيلة مع شعب في محنة.

وأشار المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، الي أن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة التسهيلات امتداد للتعاون الكريم مع الشعب اليمني.

