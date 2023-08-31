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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجآت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

صدى البلد

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تستمر فعالياته حتى يوم 8 سبتمبر 2023.

وتبدأ دار الأوبرا المصرية في استقبال النجوم والوفود العربية والأجنبية بداية من الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ فقرات حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتقوم قناة "الحياة" بنقل فعاليات حفل افتتاح الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، على الهواء مباشرة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مفاجأة حيث يشهد الحفل عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، كما سيتم لأول مرة في مصر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض الافتتاح، كما من المقرر أن يشهد الحفل مفاجأة فيما يخص مقدميه.

ويبدأ حفل الافتتاح الذي يخرجه المخرج أحمد البوهي عضو اللجنة العليا للمهرجان، بفقرة المراسم وكلمات الافتتاح والتي تلقيها الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي لمدة 40 دقيقة، وبعدها ربع ساعة استراحة، ثم يتم تقديم العرض المسرحي "تشارلي" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، واكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

وتضم الدورة الـ 30 للمهرجان 19 عرضا مسرحيا تمثل 19 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مصر، ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي. واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

 

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