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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض السعودي صادق النمك يشارك في مهرجان المسرح التجريبي

صدى البلد

يشارك العرض المسرحى السعودى "صادق النمك" في مهرجان المسرح التجريبي فى دورته الـ30 الذى تنطلق فعالياته غدا الجمعة، ويعرض على مسرح الطليعة ويجري بروفاته من يوم 3 سبتمبر.

العرض تجربة مسرحية تفاعلية تدور أحداثها في استديو اذاعى عندما يستضيف المذيع المخضرم عارف يدرى الشخصية الشهيرة صادق النمك في حوار يقاطعه الحضور بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات تختبر إلى أى مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك "الكذب" الذى يكتب نهايته بتصديق نفسه.

العرض من بطولة كل من محمد بحر ورامى الأحمدى وإخراج ياسر مدخلي .

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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.
ويقام المهرجان في الفترة من 1-8 سبتمبر المقبل، وتقدم عروض الدورة الثلاثين على 11 مسرحا من مسارح القاهرة، هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي.

احمد فهمي التجريبي الدكتور سامح مهران الدكتور نيفين الكيلاني العروض المسرحية القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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