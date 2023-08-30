مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يعلن مفاجأة على الهواء

كشفت محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، تفاصيل جديدة عن المسلسل ، مشيرا إلى أن هذا العمل لقصة سفاح الجيزة الذي شغل الرأي العام لاشهر.

وأضاف محمد صلاح العزب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن جيران سفاح الجيزة اشادوا بحسن أخلاقه، متابعا أنه استوقفني فكرة القتل بدم بارد أثناء كتابة مسلسل سفاح الجيزة.

مسلسل سفاح الجيزة



وتابع محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، عالجت قصة سفاح الجيزة معالجة درامية والأحداث بها جزء درامي، مشيرا إلى أن توقعنا نجاح العمل وإثارة الجدل لكن النجاح فاق التوقعات.

