الباجوري: مسلسل سفاح الجيزة 8 حلقات..وهذا سر اختيار باسم سمرة وأحمد فهمي

قال هادي الباجوري مخرج مسلسل سفاح الجيزة، إن المسلسل سيشهد المزيد من الأحداث المشوقة في الحلقات المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الخطوط الدرامية المختلفة، وستكون عدد حلقاته 8 فقط.

باسم سمرة وأحمد فهمي أبطال مسلسل سفاح الجيزة

وأضاف الباجوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أريد تقديم الشكر لكل من عملوا معي، كلهم بذلوا مجهودا بنسبة 150%، وبالنسبة للانتقادات الموجهة للمسلسل بالنسبة إلى اختيار باسم سمرة وأحمد فهمي فإنه من الجيد أن نفاجئ الجمهور ونجعله يرى أشياءً لم يروا من قبل، ولا يجب ان نقدم ما هو متوقع فقط".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.