مؤلف سفاح الجيزة يرد بقوة على اتهامه بـ فبركة أحداث المسلسل

رد محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، على ما يتردد بشأن فبكرته أحداث سفاح الجيزة، مشيرا إلى أن قبل كتابة هذا العمل تابع كل تفاصيل القضية بدقة عالية.



وأضاف محمد صلاح العزب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القضية ليست متكررة ولا تحدث كثيرا واهتميت بمتابعة كل تفاصيل القضية.

مسلسل سفاح الجيزة



واكمل محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، أنا تابعت التحقيقات والأخبار الخاصة بسفاح الجيزة قبل كتابة العمل، مستدركا انه :"مش بعمل عمل تسجيلي عن السفاح".