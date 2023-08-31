عودة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد إلى معسكر الأهلي في النمسا

شارك الإعلامي أحمد حسن صور من معسكر الأهلي في النمسا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:"عودة الثلاثي إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد إلي معسكر الأهلي في النمسا".

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».



وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».



وبعدها خاض اللاعبون المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم عاد اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا«الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

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