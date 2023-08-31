أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل سنتر تجارى ، وقيام أحدهم بالإمساك بذيل قطة صغيرة والدوران بها بيده وإلقائها أرضا.



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإشعال النيران والتعدى على قطة بمدخل أحد السناتر التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

