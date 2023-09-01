دعاء صباح الجمعة.. اللهم ارزقني راحة البال

دعاء صباح الجمعة ، من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر جوجل، وأفضل وقت لهذا الدعاء هو استغلال الأوقات المجاب فيها الدعاء مثل يوم الجمعة، حيث أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء والصلاة على رسول الله، ويستحب للمسلم أن يكثر من الأدعية التي يملؤها الأمل والتفاؤل والبركة والرضا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أضلَّ اللهُ عنِ الجُمُعة مَن كان قَبْلَنا، فكانَ لليهودِ يومُ السَّبت، وكان للنَّصارى يومُ الأحد، فجاءَ اللهُ بنا فهَدَانا ليومِ الجُمُعة، فجَعَل الجُمُعة والسَّبتَ والأَحَد، وكذلك هم تبعٌ لنا يومَ القيامَةِ، نحنُ الآخِرونَ من أهلِ الدُّنيا، والأَوَّلونَ يومَ القِيامَةِ، المقضيُّ لهم قبلَ الخلائقِ".

- اللهم في صباح يوم الجمعة أسألك من فضلك، أن تذهب عني البئس، وتجعلني ممن كتبت لهم الجنة، وحرمت وجههم من نار جهنم يا رب العالمين.

- أسألك أن تمسح أوجاعنا، وتنور لنا طريقنا، وتهدينا إلى ما تحب وترضي.

اللهم إني أسألك في صباح هذا اليوم العظيم أن تسقينا فرحا، وارزقنا من كل خير مدخلا، وأبعد عنا مداخل الشر يا أرحم الرحمين.

- أسألك اللهم أن تحيطني بأحبتي أصحاب الخير وبأصحاب رفاق درب الصلاح، اللهم أبعد عني رفاق السوء، اللهم اهد أصحابي ورفاقي في يوم الجمعة سواء السبيل يا حنّان يا منّان.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تجنّب أحبتي وأصدقائي الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذهم من الشرور والآثام وهيئ لهم كلّ خير برحمتك يا رحمن يا رحيم.

-اللهم أنى اسألك أن تجعل الحياة الدنيا زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم أبعد عني أصدقاء السوء، اللهم أبعد عني الفواحش والمعاصي، واغفر لي ذنوبي، وطهر قلبي يا ارحم الراحمين.

-اللهم ارزقني راحة البال، وصفاء النفس وأعطيني من كرمك، ورحمتك.

- يا الله اللهم أنى أسألك أن تجبر خاطري، وتيسر لي أمرى يا سميع الدعاء.

-يا الله أسألك من فضلك العظيم أن ترزقني، ولا تحوجني لأحد غيرك وزدني لك شكراً، يا أرحم الرحمين.

-اللهم اشفي مرضانا وداوي جرحانا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه.

-اللهم أسألك شفاء من عظيم قدرتك على كل ألم مريض يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل بشارة شفاء أحبائنا، مع بشارة يوم الجمعة، يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة، يعتبر يوم الجمعة هو يوم العبادة الذي اختصه الله عز وجل بسنن وفضائل كثيرة، ومن سننه الدعاء وخص عز وجل فيها ساعة استجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا واستجيب له، الأمر الذي يحث جموع المسلمين على أهمية سنة الدعاء يوم الجمعة، ولم يرد نص بدعاء معين يوم الجمعة لكن باب الدعاء واسع ، كما أنه ورد حديث نبوي شريف يحث على الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا؛ رواه مسلم.

دعاء يوم الجمعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا أفضل ما ورد في هذا وأكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

-اللهم من أجل يوم الجمعة الذي وعدت فيه عبيدك بالرد والقبول ، أسألك أن تمد هذا العبد بالرضا والشرع ، وأن تملأ قلبه بالهدى والنور.

-اللهم يوم الجمعة أسألك أن تغفر له كل ذنوبه اللهم اجعله يفرحه عمرا واجعله من المحبوب والمقبول يا رب العالمين.

-اللهم أسألك يوم الجمعة أن تبتعد عن كذا وكذا كل ما يضره.

-اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تغفر كل ذنوبي، وأن تتقبل مني توبتي، وأن تعفو عني وترحمني.

اللهم أغننا بواسع فضلك وارحمنا بواسع رحمتك التي وسعت السماء والأرض، واجعلنا عبادًا تائبين مخلصين لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم أسألك أن لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا قريبًا مني إلا شفيته وعافيته وأن تدع لي كربًا وهمًا وغمًا إلا وفرجته وأزلته، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

-اللهم اغفر خطايانا واستر عيوبنا واعف عن ذنوبنا وتجاوز عن طريقنا واسرافنا أنت مولانا لا حول ولا قوة إلا بك.

-بسم الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جل جلال اسمك يا الله، وجل جلال أسمائك الحسنى، يا ربي يا غفور، يا عليم، يا رحيم، يا ودود، يا رؤوف، أسألك أن تفتح عليّ فتوح العارفين وتوفقني توفيق الصالحين.

اللهم يا سميع، يا مجيب، يا بصير، يا رحمن، يا ملك، يا قدوس، يا الله، يا سميعًا مجيبًا للدعوات، اللهم أسألك ببركة يوم الجمعة، وليل الجمعة، وصباح الجمعة، ألّا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مهمومًا إلا وفرجت عنه ولا فقيرًا إلا أغنيته.

- اللهم اسألك يوم الجمعة ان تزيل همومه وتفرح بقلبه.

-اللهم يا ذا الجلالة أفتح لنا خزائن رحمتك، اللهم أبعد عنا عذاب جهنم، و إرزوقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تجنّب أحبتي وأصدقائي الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذهم من الشرور والآثام وهيئ لهم كلّ خير برحمتك يا رحمن يا رحيم.

اللهم في يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة، ورد في يوم الجمعة سنن نبوية كثيرة وأحاديث أيضا كثيرة، تحث على أهمية اتباع سننها وفضلها وأهمية الدعاء فيها، والحث على استغلال ليلة الجمعة ويومها، روي في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

-يا رب أسألك في يوم الجمعة أن تُكرم أصدقائي وأحبّتي برحمتك التي وسعت كلّ شيء، اللهم أكرمهم بفضلك وكرمك وعافيتك، ولا تمنع عنهم الخير بسوء ما عملوا واهدهم الصراط المستقيم.

-اللهم اشفي مرضانا وداوي جرحانا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه.

-اللهم أسألك شفاء من عظيم قدرتك على كل ألم مريض يا أرحم الراحمين.

-اللهم اجعل بشارة شفاء أحبائنا، مع بشارة يوم الجمعة، يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا. اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

-اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

-اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

-اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين. اللهم إنّا نسألك أن تكتب لأولادنا توفيقًا وصلاحًا وسدادًا، وأن تهديهم وترشدهم وتعافيهم وتعفو عنهم. اللهم اجعل أبناءنا قرة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة، وأعنهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، وأسعد قلوبنا بطاعتهم لنا وبرّهم بنا.

-اللهم في هذه الجمعة أفرح قلبي وقلوب أحبتي وأغسل أحزاننا وهمومنا وأغفر ذنوبنا وخطايانا إنك على كل شيء قدير يارب إنا نسألك في هذه الجمعة يسرًا ليس بعده عسر ورزقًا ليس بعده فقر وأمنًا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء.

-اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليها بالشفاء وردها إلينا سالمة من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب، جمعة مباركة.

-اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

