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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة “العربية” السعودية، اليوم الخميس، بأن المملكة العربية السعودية استجابت لنداء استغاثة أرسلته سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر بعد إصابة أحد أفراد طاقمها.

 

وطلبت السفينة المساعدة من المملكة العربية السعودية بعد إصابة أحد أفراد طاقمها.

 

وفي وقت سابق، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث استعرضا العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

 

كما ناقشا الجانبان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية

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