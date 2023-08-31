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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رسميا.. ماراثون زايد الخيري 29 ديسمبر بالأهرامات ومضاعفة الجوائز لـ10 ملايين جنيه

صدى البلد

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، البرنامج الكامل لسباقاتها الخيرية في 2023 – 2024، والذي يتضمن سباق أبوظبي الخيري، وسباق جمهورية مصر العربية، وسباق الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستقام جميعها خلال 2023، بجانب النسخة الأولى من السباق المزمع إقامته في الهند خلال عام 2024.


وعقد الاجتماع برئاسة معالي الفريق محمد هلال الكعبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية ممثلة في" فزعة"، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي.
وأكد الفريق محمد هلال الكعبي أن سباق أبوظبي الخيري سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في 4 ديسمبر 2023 ، في حلبة مرسى ياس ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني، وأن ريعه سيوجه للأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان، مشيرا إلى أن جوائزه المالية للفائزين بالمراكز الأولى تبلغ مليون درهم، وأن حملة الدعاية والترويج له ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل، وتتضمن توزيع 50 آلف "كاب" تحمل ألوان وشعار السباق على طلبة المدارس.


وقال إن سباق زايد الخيري انطلق في 2001 من أبوظبي، ويحمل رسائل إنسانية وخيرية عديدة تجسد مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، ثم امتدت أياديه البيضاء إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وستصل إلى الهند في العام المقبل بالتنسيق والتعاون مع سلطات ولاية كيرالا، والجالية الهندية في الدولة.


وعن موعد سباق زايد الخيري في مصر ومكانه، ذكر رئيس اللجنة أنه سيقام في 29 ديسمبر 2023، بمنطقة أهرامات الجيزة، وأنه تمت مضاعفة جوائزه إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف فائز وفائزة بدلا من 5 آلاف في العام الماضي.


وتابع:" بالنسبة لسباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سينتقل هذا العام في نسخته السابعة عشرة من نيويورك إلى ميامي في ولاية فلوريدا ، وسيقام في الرابع من نوفمبر 2023، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الإمارات في واشنطن، ويوجه ريعه إلى المستشفى التخصصي لأبحاث الكلى من خلال المؤسسة الوطنية لأبحاث الكلى" ناشيونال كيدني فاونديشن"، مشيرا إلى أن التعاون بين سفارة الدولة ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة لإقامة فعاليات مصاحبة على هامش الحدث هناك، كما أنه جاري توجيه الدعوات إلى العديد من الجهات لحضور الحدث والمشاركة في الفعاليات ومنها الخطوط الجوية الرسمية العاملة في الإمارات، وعدة جهات سياحية في الدولة".


وأضاف الكعبي:" عقدنا اجتماعا مع السلطات في ولاية كيرالا الهندية في 18 يونيو الماضي، بالتعاون مع الجالية الهندية في الإمارات، وناقشنا إطلاق النسخة الأولى من سباق زايد الخيري في الهند بولاية كيرالا، والنجاحات المتوقعة له، خاصة أن عدد سكان الولاية يصل إلى 35 مليون نسمة وأن الإقبال على المشاركة سيكون غير مسبوق، وسيتم عقد اجتماع آخر قريبا مع المسؤولين في وزارة الثقافة والشباب والسلطات الهندية والجالية لتحديد موعد ومكان وجوائز السباق الأول الذي نسعى أن يقام في عام 2024".


وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راعي سباق زايد الخيري، وإلى كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية، والقطاعين العام والخاص، متمنيا أن يتواصل نهر العطاء المتدفق بالخير لتمتد أياديه البيضاء إلى كل بقاع العالم في النسخ المقبلة.

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