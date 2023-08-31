أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، خاصة بعد تكثيف تجاربها الصاروخية تجاه جيرانها.

وانتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد مساعدة كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة والمعدات العسكرية في حربها مع أوكرانيا، وهو ما اعتبرته واشنطن وحلفائها مشاركة في الحرب.

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيداً في التوترات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وحلفائها في الآونة الأخيرة. فقد أعلنت كوريا الشمالية عن زيادة إنتاجها للأسلحة النووية التكتيكية وإجراء تجارب نووية جديدة، في حين أرسلت الولايات المتحدة قاذفات قنابل ذات قدرات نووية إلى شبه الجزيرة وشاركت في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان.

وحذرت كوريا الشمالية من أن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة "حتمي"، في حين دعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى التخفيف من التصعيد والعودة إلى المفاوضات.