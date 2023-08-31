بسبب أنتِ معفنة.. حلمي عبدالباقي يهاجم عمر كمال وحمو بيكا: عبث وعدم احترام

علق الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، على واقعة إساءة مؤدي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا للمرأة المصرية وتغيير كلمات أغنية أنتي معلمة لأنتي معفنة.

وقال الفنان حلمي عبدالباقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ده اسمه عبث وليس فنا وعدم احترام للنقابة المهن الموسيقية، "يعني هي أصلا أغنية منيلة ونيلناها أكتر"، لافتا إلى أن قرار إيقافهما يبدأ من يوم 2 سبتمبر.

وعن غناء مؤدي المهرجانات كزبرة لأغنية عليا الطلاق، وتضمنها صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، قال: العالم الكبير زويل عالمي ومصر تفخر به، هذه قامات لا يمكن المساس بها، مشيرا إلى أنه تم استدعاء رضا البحراوي لتحقيق معه بشأن غنائه أغنية، عليا الطلاق كله بيكدب".

