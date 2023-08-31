محمد موسى يهاجم بي بي سي: خُلقت لتفخيخ الأوطان وإثارة الفتنة

أعلن الإعلامي محمد موسى، دعمه الكامل لمطالب العاملين في الإذاعة البريطانية بمكتب القاهرة “ بي بي سي” وخطواتهم التصعيدية ضد تعنت الإدارة ضدهم.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: شيء يثير الاشمئزاز عدم الالتفات إلى مطالب الزملاء والتواصل معهم، لافتا إلى أنهم تفانوا وأخصلوا للإذاعة البريطانية ويمتلكون خبرات ويشهد لهم الجميع بذلك.

وتابع محمد موسى: الإذاعة البريطانية خُلقت لتفخيخ الأوطان وإثارة الفتنة، ومع ذلك الزملاء في بي بي سي لن يتنازلوا عن مطالبهم ونحن نقف خلفهم بقوة، وعليهم أن يتحلوا بالمهنية والتواصل مع الزملاء لمناقشة مطالبهم.

