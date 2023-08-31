الصيادلة توضح طرق معرفة الأدوية المغشوشة.. فيديو

تحدث الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، عن ضرورة التأكد من جودة الأدوية وتجنب شراءها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشير إلى أن هذه الممارسة يمكن وصفها بـ"تجار الشنطة"، مؤكدا أن الأدوية التي تُباع في الصيدليات تخضع لرقابة وتفتيش دقيق من قبل الجهات المعنية.

وحذر محفوظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر مع الإعلامي محمد موسي المذاع عبر قناة ”الحدث اليوم" من خطورة شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة، حيث يمكن أن تكون هذه الأدوية مغشوشة أو غير آمنة للاستخدام، مشيرا إلى وجود حقن مغشوشة من نوع بانتازول في الأسواق، موضحا كيفية التفريق بينها وبين العبوات الأصلية.

يوضح الفارق البسيط والجوهري في الحقنة، حيث يشير إلى أن العبوة الأصلية تحمل علامة على أنه يجب حفظها في درجة حرارة 25 درجة مئوية، بينما الحقن المغشوشة تحمل علامة غير صحيحة تشير إلى "25z" درجة مئوية.

هذه التحذيرات والمعلومات تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة والابتعاد عن مشتريات غير موثوقة عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر تلك المشتريات مخاطر كبيرة على صحة المستهلكين.