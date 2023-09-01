إعلان مهم من شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، أمس الخميس، أنها حصلت على ترخيص لبناء وحدة الطاقة "إيه تي إس" في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بقدرة تصل إلى 1200 ميجاواط.

وقالت الشركة في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام": "حصلت روساتوم على ترخيص بناء وحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر"، مشيرةً إلى أنه "تم التأكد من سلامة بناء وحدة الطاقة الرابعة ولم يتم رصد أي أضرار بيئية".

من جانبه، قال أليكسي كونونينكو، نائب رئيس محطة الطاقة النووية ومدير مشروع بناء محطة الطاقة، إن عملية البناء تسير وفقا للجدول الزمني، مشددًا على "هذه خطوة مهمة تقربنا من الحدث الرئيسي: صب الخرسانة الأولى وبدء إنشاء وحدة الطاقة الرابعة بأول محطة للطاقة النووية في مصر".

والأربعاء، أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميجاوات.

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن هيئة‭ ‬الرقابة النووية والإشعاعية أنها وافقت على منح الإذن بإنشاء الوحدة الأخيرة بمحطة الضبعة.

وقالت الهيئة إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة".

وذكرت أنها تحققت من جاهزية الوحدة بعد عملية تفتيش شامل بين 30 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري، حيث تم التأكد من عدم وجود ما يمنع عملية الإنشاء.

وفي يونيو 2022، قالت روساتوم"، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها.

وبحسب هيئة الرقابة النووية المصرية، فقد تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.

ووقعت مصر وروسيا اتفاقا لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية خلال اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2017.