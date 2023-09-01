من أجل السلام.. البابا تواضروس يناشد أذربيجان لفتح ممر جنوب القوقاز

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الخميس، نيافة المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، والسيد هراتشيا بولاديان السفير الأرمني في مصر، حيث قدما دعوة لقداسة البابا لحضور احتفالات صنع الميرون المقدس في أرمينيا في أكتوبر المقبل، ووعدهم بإرسال من ينوب عن قداسته في هذا الأمر.

كما تطرق الحديث إلى الحصار غير القانوني، وغير الإنساني لإقليم ارتساخ من قبل أذربيچان، وناشد قداسة البابا السلطات المعنية في دولة أذربيچان فتح ممر لاتشين في جنوب القوقاز من أجل سلامة الناس وحفظهم من شبح الجوع، حيث تم إغلاق هذا الممر الحيوي منذ ديسمبر ٢٠٢٢ ، راجيًا أن يسود السلام بين الدولتين الجارتين.