سلوى عثمان تروي كواليس دخولها عالم الفن

أكدت الفنانة سلوى عثمان، أن والدها لم يعترض على اختيارها لمجال التمثيل، وعلى الرغم من أنه فنان يعرف تحديات هذه المهنة، قبلت بدخول عالم التمثيل بعد انتهائها من الثانوية العامة.

تذكرت سلوى كيف بدأت مسيرتها الفنية وأول دور لها كان مع الفنان نور الدمرداش وفي بدايتها كانت تتحدث بصوت منخفض، مما كان يثير استياء نور الدمرداش الذي كان يطلب منها رفع صوتها.

وأثناء لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى في التلفزيون المصري، شاركت سلوى عثمان أنها تشعر بأن معظم الأدوار التي قامت بها تتناسب معها وتعكس شخصيتها، وتجد أنها قادرة على تقديم هذه الأدوار بنجاح.