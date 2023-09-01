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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية.. وزير البترول يتابع مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك

وزير البترول
وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للأسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، أكد وزير البترول أن الوزارة تعمل علي المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددا علي أهمية وسرعة التنسيق  بين الشركة والشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل اي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة .

وأشار الملا إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للامكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والافكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات و معدلات التنفيذ الحالية والاجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة  للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع. 


وزير البترول يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك

 

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع  الكفاءة التشغيلية وتطوير الاداء الانتاجي  .

وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية مشروعات رفع كفاءة الاداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية .

ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة  بمشروعات ووحدات الشركة  ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة والاستغلال الامثل للامكانيات والاصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الاخري في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات .

ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والانشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة  والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي و مصادر الطاقة الخضراء .

وخلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك  التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية  ، كما استعرض  التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها  وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة(  Amoc zero flare  ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً ، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد ، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP  ،  وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .

كما أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية ، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .

البترول شركة أموك تكرير ميدور رفع كفاءة وزير البترول

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