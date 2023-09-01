الأول من نوعه في باريس.. إغلاق الطرق بسبب انتشار بعوض مميت| تفاصيل

قامت السلطات الصحية في باريس بتطهير مناطق في العاصمة الفرنسية لأول مرة لقتل بعوض النمر الحامل للأمراض والذي يعتقد أن تقدمه السريع عبر شمال أوروبا قد تسارع بسبب تغير المناخ، حسب تقارير إعلامية عديدة في فرنسا وبريطانيا.

وقامت السلطات المحلية في باريس بإغلاق الطرق وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم في جنوب شرق باريس خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، حيث قام مقاولو مكافحة الآفات برش المبيدات الحشرية على الأشجار والمساحات الخضراء ومناطق أخرى لتكاثر البعوض.

ومثل هذه المشاهد تحدث بشكل متكرر في المدن الاستوائية وأصبحت شائعة بشكل متزايد في أوروبا مع انتشار بعوضة النمر، التي يمكن أن تحمل فيروسات حمى الضنك والشيكونجونيا وزيكا، من موطنها الأصلي في جنوب شرق آسيا.

وحمى الضنك مرض خطير يشكل خطرًا على صحة الإنسان، ويمكن أن يسبب مضاعفات تهدد الحياة، حيث تتسبب حمى الضنك الشديدة أيضًا في الوفاة إذا لم تتم علاجها بشكل صحيح في الوقت المناسب.

وقالت آن سويريس، نائبة عمدة باريس والمسؤولة عن السياسة الصحية، لتلفزيون بي إف إم الفرنسي: “لقد كانت الأولى في باريس، لكنها ليست الأولى في فرنسا”. "لقد تأثر جنوب فرنسا ببعوض النمر لعدة سنوات."

ومن جانبها، قالت الهيئة الصحية الإقليمية للعاصمة، إن المنطقة المستهدفة للتبخير تقع على بعد 150 مترًا حول منزل شخص في المنطقة الثالثة عشرة بالعاصمة أصيب بحمى الضنك أثناء السفر.

وأضافت: “تجرى هذه العمليات للحد من مخاطر انتقال حمى الضنك بعد اكتشاف الحالة”.

تم التخطيط لعملية تطهير ثانية بين عشية وضحاها من الخميس إلى الجمعة في ضاحية كولومب شمال شرق وسط باريس، بعد إصابة شخص آخر بحمى الضنك بعد عودته من رحلة خارجية.

وتحاول سلطات المدينة منع تطور سلسلة انتقال العدوى في منطقة باريس، التي يقطنها ما يقدر بنحو 12 مليون شخص.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة، فإن لدغت بعوضة النمر شخصًا قد استورد فيروسًا من الخارج، فإنها تصبح حاملة للمرض.

ووصلت البعوضة النمر، والمعروفة أيضًا باسم الزاعجة المنقطة بالأبيض، إلى جنوب أوروبا في العقد الأول من هذا القرن، وهي تتجه بسرعة نحو الشمال منذ ذلك الحين، لتستقر في فرنسا وألمانيا وسويسرا.

ويقول خبراء الصحة إن هذا النوع من الحشرات ازدهر في القارة جزئيا بسبب تغير المناخ، حيث أدى الطقس الدافئ إلى تقصير فترة حضانة بيضه بينما لم يعد الشتاء باردا بما يكفي لقتل الآفات.

وبعد أن تم اكتشافه لأول مرة في فرنسا عام 2004، أصبح الآن موجودا في 71 مقاطعة من أصل 96 مقاطعة في البر الرئيسي، حتى في المناطق القريبة من ساحل القنال الشمالي، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وقالت ماري كلير باتي، رئيسة وحدة مراقبة الأمراض المنقولة بالنواقل في هيئة الصحة العامة، لوكالة الأنباء الفرنسية في أبريل الماضي: "نحن مقتنعون بأن الخطر سوف يتفاقم".