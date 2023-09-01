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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات على المشاريب.. شاب ينهي حياه صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس متهم انهاء حياة صديقه بطعنه نافذة فى البطن باستخدام سلاح أبيض، خلال جلوسهما على إحدى المقاهي، بمنطقة الوزارية بدائرة القسم ، 4  أيام على ذمة التحقيق.

 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد آخر، بطعنة نافذة في القلب حال جلوسهم على إحدى المقاهي.

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وانتقلت المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من تحريات الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم ثان المحلة ومعاونيه، مقتل شاب يدعى "عطية. س- 21 عاما"، بطعنة نافذة في القلب على يد صديقه ويدعى "محمود. م- 22 عاما"، حال جلوسهما على أحد المقاهي، وذلك بعد إثر نشوب مشادة كلامية بينهم وخلاف على حساب المشاريب، تطورت إلى مشاجرة.

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وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة والتحفظ على سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من سبب الوفاة وأصدرت قرارها المتقدم.

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