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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبب الحقيقي وراء التحقيق مع رضا البحراوي فى نقابة الموسيقيين

رضا البحراوي
رضا البحراوي

كشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية عن استدعاء المطرب الشعبي رضا البحراوي للتحقيق معه حول أغنية “عليا الطلاق” التى سبق وتسببت فى أزمة لصاحبها كزبرة.


وأضاف المصدر أن هناك فيديو منتشر لرضا البحراوي على السوشيال ميديا وهو يغنى نفس الأغنية “عليا الطلاق”، وكان مجلس الإدارة قد أصدر قرار بعد أزمة كزبرة الشهيرة بعدم غناء هذه الأغنية وأن من يقدمها على المسرح يتم ايقافه.

وتابع المصدر فطلب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تحقيقا عاجلا مع رضا البحراوي لمعرفة حقيقة هذا الفيديو وتاريخ غناء هذه الأغنية فإذا أثبت التحقيق أن رضا البحراوي قام بغنائها بعد صدور قرار النقابة سيتم اقافه ولكن إذا ثبت عكس ذلك وأن هذا الفيديو قديما سوف يتغاضى المجلس عن عقوبة رضا البحراوي.

 

 

ايقاف تصريح كزبرة 

وكان قد كشف محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أسباب مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، وإحالته للتحقيق وإيقاف تصريحه.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، إن النقيب مصطفى كامل جمعهم وطلب منهم أن يوقع كل واحد على إقرار بجودة الكلمات والمظهر والشكل، ومعظمهم وقع على القرار ولم تحدث أي مشاكل.

 

وأضاف: «من يومين فوجئوا بفيديو بأغنية «علي الطلاق»، التي طرحها كزبرة، مع وضعه صورة للدكتور أحمد زويل»، مؤكدًا أن صورة «زويل»، لا تتناسب مع هذا العمل، وأن مصطفى كامل انزعج جدًا عند رؤيته للفيديو لأنه يحمل إساءة للعالم الكبير الراحل.

 

وأشار إلى أن المصنفات الفنية تراقب أي كلام ولا يمكن أن توافق المصنفات على هذه الألفاظ، مؤكدًا أنه حذف الأغنية بعد إحالته للتحقيق، بالإضافة إلى أن أي فنان يجري تداول الأغنية يجري منعه من الغناء ومن المقرر أن يخضع للتحقيق غدًا الأحد.

 

قرار «الموسيقيين» فى واقعة كزبرة 

 

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرارا بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، كما طالب النقيب الشؤون القانونية بتحرير محضر لغنائه «مصنف» دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، وذلك بسبب نشره فيديو خادشًا تحت مسمى «عليا الطلاق» والذي حمل صورًا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.

 

وجاء نص قرر نقابة المهن الموسيقية بإيقاف المطرب أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» كالتالي: «قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».

 

المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوي عليا الطلاق

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