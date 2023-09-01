محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية عن آخر أخبار صفقة محمد صلاح حيث من المقرر ان يغلق باب انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف في إنجلترا والقارة الأوروبية، اليوم الجمعة وسط محاولات من نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث، على خلفية مباراة ليفربول وأستون فيلا، المقرر خوضها الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز، خرج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتصريحات جديدة ومثيرة عن صفقة اللاعب محمد صلاح وإمكانية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفي.

وتطرق خلاله الي حسم مصير محمد صلاح وانتقاله الي صفوف نادي اتحاد جدة السعودي .

وأكد يورجن كلوب ان الموقف لا يزال كما هو تمامًا، وقال" هذا هو الحال، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لا يوجد عرض على حد علمي، ولكن هذا لا يعني الكثير لأكون صادقًا".

وتحدث يورجن كلوب عن الدوري السعودي وقال: "لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو، لكن أعتقد أن الأسبوعين المقبلين سيظهران مدى التحدي الذي يواجهنا، لأنه لم يعد بإمكان أحد الرد في حالة رحيل لاعبين".

وشدد المدرب الألماني على انه يجب حماية كرة القدم، مؤكدا أنه يحب جميع اللاعبين الذين ذهبوا إلى السعودية، ولكنه يرى أنه يجب فعل شئ لضمان بقاء الدوريات الأوروبية قوية كما هي، كما يمكن تغيير بعض القواعد أو القوانين قليلا.

واكد يورجن كلوب انه متفاجئ من نشاط المملكة العربية السعودية، ويمثل هذا النشاط له شعور بالتهديد أكثر من عدمه".

وأصر كلوب على وجود فارق بين العقود في ليفربول أو في أوروبا بشكل عام والعقود في السعودية، مشيرا إلى انهم يسببون المشاكل بنسبة 100%".

من ناحية اخرى يسعى نادي اتحاد جدة السعودي ، بكل قوته، للتعاقد مع النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومع مرور الساعات؛ يحاول اتحاد جده أن يتخذ إجراءات جديدة؛ لضم الفرعون المصري

و يبقى السؤال الأبرز .. هل وقع محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي ؟

خاصة وانه فجرت بعض المصادر الصحفية من العاصمة السعودية مفاجأة مدوية مفادها حصول فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة على توقيع الدولي المصري محمد صلاح لينضم لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت البداية مع خروج صحيفة عكاظ السعودية للتأكيد على أن المفاوض الاتحادي قد نجح في حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من الريدز.

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فحسب بل ذهبت الصحيفة إلى أن صلاح سيصل إلى جدة عبر طائرة خاصة في السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وعلى الجانب الآخر قال الصحفي الموثوق دافيد اورنستين أن إدارة نادي ليفربول ترفض بشكل نهائي وقاطع التفريط في خدمات محمد صلاح وتتمسك بخدمات قائد الريدز وأنه غير قابل للمساس.

وأضاف أن الساعات القادمة سوف تشهد الكثير من الجدل خاصةً أن صندوق الاستثمار السعودي لن يستسلم ويسعى لحسم تلك الصفقة وجعل صلاح الأفضل في تاريخ دوري روشن السعودي.

ويُذكر أن الميركاتو الصيفي ينتهي في القارة الأوروبية بنهاية اليوم الجمعة ومسألة عدم توفير البديل المناسب تجعل إدارة ليفربول ترفض عرض اتحاد جدة وأبلغت صلاح بذلك كونه لن يرحل مهما بلغت قيمة العرض المقدم.

وبعد كل هذا الجدل متى ستنتهي تلك الصفقة سواء بقبول ليفربول أو رفضه.

وللإجابة على هذا السؤال كشف الصحفي جيمس بيرس، المختص في تغطية أخبار ليفربول، أن في حال لم ينجح اتحاد جدة السعودي في إنهاء صفقة محمد صلاح، خلال هذا الأسبوع فإنه من المستحيل رحيل اللاعب عن النادي الإنجليزي.

وقال بيرس خلال ظهوره ببرنامج في المرمى رفقة الإعلامي بتال القوس عبر قناة العربية: «إن لم يقم ليفربول ببيع محمد صلاح هذا الأسبوع لن يرحل اللاعب عن النادي لأنه من المستحيل تعويضه في هذا التوقيت وهو أفضل مهاجم على الإطلاق لليفربول ولكن لا يمكن استبعاد المفاجآت في كرة القدم لا أحد كان يصدق بأن نيمار وبنزيما سيلعبان في الدوري السعودي وليفربول فقد هيدرسون وفابينيو للدوري السعودي ولكن صلاح مختلف نهائيا».

واستكمل حديثه وقال: « لا نستبعد تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الصيف المقبل هناك احتمال كبير مغادرة محمد صلاح ليفربول خلال الصيف المقبل تحديدا النادي سيفكر في هذا الأمر وستكون وقتها الظروف مختلفة».

ويجهز اتحاد جدة عرضًا جديدًا تصل قيمته إلى 150 مليون يورو، أي ما يساوي 162 مليون دولار؛ من أجل تقديمها للنادي الإنجليزي؛ للسماح للاعب بالرحيل، والانضمام إلى مشروع الدوري السعودي الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري،

وقام النادي بتقديم مبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى ليفربول، إضافة إلى 50 مليونًا مرتبطة بأداء اللاعب مع اتحاد جدة، على أن يواصل النادي الإنجليزي حصد المكاسب المادية في الصفقة حتى بعد رحيله.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية - نقلا عن تقارير إيطالية - أن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.

وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.

وفي حال إتمام الصفقة سيتخطى راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة طوال عقده 6.7 مليار جنيه مصري.

كانت صحيفة الرياضية السعودية، أكدت أن ليفربول أغلق باب رحيل محمد صلاح أول الأمر، لكنه قرر الدخول في محادثات غير رسمية مع اتحاد جدة بسبب العرض المالي الكبير المقدم.



