بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكشري الأصفر على أصوله

تعتبر طريقة عمل الكشري الأصفر هو من أهم الأكلات الشعبية في الوطن العربي، ويتميز الكشري الأصفر بطعمه اللذيذ ومكوناته المختلفة والمتعددة، مثل العدس الأصفر والأرز.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكشري الأصفر، وهي من الأكلات المصرية، ويمكن تخضيرها في المنزل في اقل من نضف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الكشري الأصفر

طريقة عمل الكشري الأصفر

مقادير طريقة عمل الكشري الأصفر :

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصل مقطع مكعبات

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

1 مكعب مرقة دجاج

½ كيلو جرام أرز مغسول

¼ كيلو جرام عدس أصفر

1 رشة ثوم بودر

1 رشة بصل بودر

ماء ساخن حسب الرغبة

طريقة عمل الكشري الأصفر :

_ نضع الزيت فى قدر على النار ثم يضاف مكعبات البصل، ونشوحها حتى تذّبل.

_ يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون ومكعب المرقة إلى البصل ونقلب كل المكونات.

_ يضاف الأرز والعدس، ونقلبه مع إضافة بودرة الثوم وبودرة البصل حتى يسخن الأرز.

_ يضاف إلى جميع المكوّنات المياه الساخنة وعندما تغلي نقلل درجة حرارة النار حتى ينضج الأرز.

_ نقدم الكشري الأصفر مباشرة في أطباق التقديم.