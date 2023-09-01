برلمانية تناقش مع محافظ الدقهلية موضوعات تشغل بال المصريين بالخارج

التقت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقالت النائبة غادة عجمي، أن اللقاء تناول عدد من الموضوعات الهامة التي تشغل المصريين بالخارج ، لافته إلي أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن،.

ومن جانبة أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار،أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة .

وأكد المحافظ ، أن هناك تكليفات لجميع اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة للتعاون التام مع أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب وإحتياجات ابناء الدقهلية.