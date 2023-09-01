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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المساعدات العسكرية .. ألمانيا تزود أوكرانيا بـ"ثلاجات الموتى"

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

اتفقت أوكرانيا وألمانيا على نقل عشر ثلاجات إلى كييف لتخزين جثث العسكريين.

أكد المفوض الأوكراني لشؤون المفقودين أوليج كوتينكو أنه خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الوكالة الفيدرالية للمساعدة الفنية التابعة لوزارة الداخلية الألمانية ومكتب الطب الشرعي الألماني، تمكنوا من التوصل إلى اتفاقيات بشأن توريد الثلاجات، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن ألمانيا أرسلت إلى أوكرانيا في 30 أغسطس 2023، حزمة مساعدات عسكرية جديدة، والتي تضمنت عشر دبابات من طراز ليوبارد 1، و16 نظام استطلاع بدون طيار من طراز فيكتور، وأكثر من 13 مليون ذخيرة للأسلحة الصغيرة.

المساعدات العسكرية ثلاجات الموتى المانيا أوكرانيا جثث العسكريين

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