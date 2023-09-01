بعد المساعدات العسكرية .. ألمانيا تزود أوكرانيا بـ"ثلاجات الموتى"

اتفقت أوكرانيا وألمانيا على نقل عشر ثلاجات إلى كييف لتخزين جثث العسكريين.

أكد المفوض الأوكراني لشؤون المفقودين أوليج كوتينكو أنه خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الوكالة الفيدرالية للمساعدة الفنية التابعة لوزارة الداخلية الألمانية ومكتب الطب الشرعي الألماني، تمكنوا من التوصل إلى اتفاقيات بشأن توريد الثلاجات، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن ألمانيا أرسلت إلى أوكرانيا في 30 أغسطس 2023، حزمة مساعدات عسكرية جديدة، والتي تضمنت عشر دبابات من طراز ليوبارد 1، و16 نظام استطلاع بدون طيار من طراز فيكتور، وأكثر من 13 مليون ذخيرة للأسلحة الصغيرة.