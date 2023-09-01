وزير المالية السعودي يبحث مع رئيس حكومة سنغافورة أبرز تحديات الاقتصاد العالمي

التقى وزير المالية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السنغافوري لورانس وونغ، خلال زيارته لجمهورية سنغافورة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد بحث اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما تم تسليط الضوء على رؤية المملكة 2030 الواعدة، وأبرز البرامج المنبثقة منها، والتمويل الأخضر، بحسب ما ورد في التقرير.

كما التقى الجدعان بعددٍ من مؤسسات القطاع الخاص، والأجهزة الحكومية السنغافورية، والتي استعرض مع مسؤوليها فرص التعاون الثنائي والارتقاء بالقطاع المالي، بما يخدم اقتصاد البلدين الصديقين.