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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة.. تفاصيل اندلاع حريق في تبوك بالسعودية

حريق
حريق

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة عن تفاصيل الحريق الذي نشب في عمارة سكنية بمنطقة تبوك السعودية.

وقالت فضائية "الإخبارية" إن هناك وفيات ومصابين من أسرة واحدة مكونة من 7 أفراد، بسبب الاختناق في غرفة النوم، حيث نشب الحريق بسبب غلاية الماء.

وأسفر عن الحريق وفاة الأب والأم وأحد أطفالهما، وأما البقية فهم تحت الملاحظة الطبية.

ووقع الحريق في عمارة سكنية بحي الظهرة وهو أحد الأحياء المأهولة بالسكان.

ولا زالت السلطات السعودية تباشر التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث، وبحسب المديرية العامة للدفاع المدني فقد تمكن رجالها من إخماد الحريق.

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