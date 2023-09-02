عالميا .. الصويا ينهي الشهر مرتفعا والقمح يتراجع بسبب وفرة المعروض| تفاصيل

انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها أنهت شهر أغسطس على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في ‏الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.‏

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد أنهى القمح الجلسة الأخيروة من الشهر المنقضي على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.‏

وأنهت الذرة الشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد ‏في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.‏

وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار ‏وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس، وعلى ‏مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطاً 2.68% وهو أكبر مكسب ‏شهري منذ يونيو 2023.‏



وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 ‏دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها ‏منذ الأول من يونيو، وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا ‏‏9.69%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022.‏



وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة ‏‏6.58% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2023.‏