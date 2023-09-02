عالميا .. الصويا ينهي الشهر مرتفعا والقمح يتراجع بسبب وفرة المعروض| تفاصيل

انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها أنهت شهر أغسطس على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد أنهى القمح الجلسة الأخيروة من الشهر المنقضي على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.
وأنهت الذرة الشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.
وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس، وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطاً 2.68% وهو أكبر مكسب شهري منذ يونيو 2023.
وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من يونيو، وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا 9.69%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022.
وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة 6.58% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2023.