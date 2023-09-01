مش بتروح بغسيل الأسنان.. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من الأشياء المزعجة التي تتسبب في وضع الإنسان في مواقف محرجة، ووفقا لما جاء في موقع “listerine”، نعرض لكم أهم الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

الثوم

على الرغم من أنه ليس من المستغرب أن يكون الثوم ضمن القائمة، إلا أن ما قد يصدمك هو كيف يمكن للثوم أن يترك أثرا ورائحة على لسانك وتجعل رائحة الفم الكريهة قوية.

يتم امتصاص الثوم أيضًا في مجرى الدم، مما يتيح لموجة ثانوية من الرائحة أن تشق طريقها إلى رئتيك، حيث يمكنها الهروب بحرية عبر الفم وبمجرد امتصاص الثوم، تنبعث منه رائحة مريرة من المسام.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون أي من هذا سببًا للتخلص من الثوم تمامًا، فقط حاول ألا تبالغ في ذلك، وعندما تنتهي، قم بغسل فمك من بقايا الثوم عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط وتذكر أن تشطفه مرتين يوميًا.



البصل

كما هو الحال مع الثوم، تبقى رائحة البصل لفترة طويلة بعد الانتهاء من تناوله، وذلك لأن كلاهما يحتوي على مركبات كبريتية يتم امتصاصها في مجرى الدم وتعود عندما لا تتوقعها.

امنح نفسك طبقة إضافية من الحماية من ظهور رائحة الفم الكريهة عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والشطف.



منتجات الألبان كـ"الجبن والحليب"

قد يفيد الحليب الجسم، لكنه قد يلوث الفم، وذلك لأن البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في لسانك تتغذى على الأحماض الأمينية الموجودة في الحليب والجبن، مما يؤدي إلى رائحة كريهة وغير جذابة.

منتجات-الألبان



التونة المعلبة

تكتسب المأكولات البحرية بشكل طبيعي رائحة حامضة، وتم تصنيفها أثناء أكسدتها، وهي عملية تتفاقم بطريقة ما؛ بسبب عملية تخزينها في علبة معدنية داكنة.



الفجل

ويتسبب في رائحة الفم الكريهة؛ نتيجة لـ المركب الكيميائي إيزوثيوسينات.