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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

قادر على محو لندن بدقائق.. بوتين يشرك سلاحا نوويا في المهمة القتالية

صدى البلد

أصبح نظام الصواريخ الإستراتيجية سارمات التابع لفلاديمير بوتين والمعروف أيضًا باسم "الشيطان 2" جاهزًا للمهمة القتالية، وفقًا لرئيس وكالة الفضاء الروسية.

 

وبحسب ما نشره موقع ديلي إكسبريس، أصدرت روسيا تحذيرا نوويا مروعا للغرب، عندما وضع فلاديمير بوتين صواريخه النووية الشيطان 2 في المهمة القتالية، وفقا لوكالة الفضاء الروسية.

 

يعد صاروخ سارمات، أو الشيطان 2، سلاحًا نوويًا ضخمًا قادرًا على حمل ما يصل إلى 15 رأسًا حربيًا في جميع أنحاء العالم. يمكن للسلاح أيضًا أن يحمل ما يصل إلى 24 مركبة انزلاقية روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، كل منها قادرة على حمل رأس حربي نووي سرعته 27 مرة ضعف سرعة الصوت.

 

يمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات فائقة الثقل أن تصل إلى المملكة المتحدة - على بعد 1600 ميل من مكان تمركزها - في ست دقائق فقط. ومع مدى يصل إلى حوالي 11000 ميل، فإن الأهداف الإستراتيجية في الولايات المتحدة مثل نيويورك أو واشنطن العاصمة تقع ضمن النطاق.

 

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، لمجموعة من الطلاب في وقت سابق اليوم: "لقد تم وضع مجمع سارمات الاستراتيجي في الخدمة القتالية".

 

وكان من المقرر أن تدخل الصواريخ حيز التشغيل نهاية عام 2022، لكن ذلك تأخر لأسباب غير معروفة. في العام الماضي، قال فلاديمير بوتين: في المستقبل القريب، سيتم وضع صواريخ سارمات العابرة للقارات في الخدمة القتالية لأول مرة.

 

تأتي أخبار جاهزية الصاروخ في الوقت الذي تدعو فيه الدعاية الروسية بشكل متزايد إلى حرب نووية مع الغرب بسبب دعمه لأوكرانيا.

 

بالأمس 31 أغسطس، حث مقدم البرنامج الحواري الروسي والمتشدد فلاديمير سولوفيوف على توجيه ضربة نووية إلى أوكرانيا بعد أن بدا أن كييف حققت تقدمًا بسيطًا.

 

لعدة أشهر، ظل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليد اليمنى لبوتين، يهدد بشن حرب نووية ضد حلف شمال الأطلسي.

 

وفي عام 2022، قدر اتحاد العلماء الأميركيين أن روسيا تمتلك نحو 6000 رأس نووي من مختلف الأحجام.

 

وتم نشر حوالي 1600 من رؤوسها الحربية الاستراتيجية - والتي من المحتمل أن تستخدم ضد المدن وغيرها من الأهداف الكبيرة خلال الحرب.

سارمات نظام الصواريخ الشيطان 2

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