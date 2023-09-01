جريمة عنصرية تهز أمريكا.. ضابط ينهي حياة امرأة سمراء حامل في سيارتها

نشر قسم شرطة أوهايو، بأمريكا، اليوم الجمعة، عدة لقطات لضابط يطلق النار على امرأة سوداء حامل وينهي حياتها الأسبوع الماضي.

وتتضمن اللقطات محتوى عنيفا، ويُظهر الفيديو ضابطي شرطة يقتربان من تاكيا يونج، 21 عامًا، جالسة في سيارتها في موقف سيارات متجر بقالة في أوهايو.

وجاء في الفيديو أن أحد الظباط أسرع باتجاه الضابط الذي يقف أمام سيارة الضحية، وأطلق الضابط رصاصة عبر الزجاج الأمامي بينما صرخ الثاني عليه، و تتدحرج سيارتها وتصطدم بالمتجر قبل أن يحطم الضباط نافذة السائق.

وتوفت تاكيا يونج بعد وقت قصير من إطلاق النارولم ينجو طفلها الذي لم يولد بعد.



وقالت الشرطة في بيان لها :" إن الضباط أبلغوا من قبل أحد موظفي متجر البقالة أن العديد من الأشخاص غادروا المتجر ومعهم أشياء مسروقة".

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن من بينهم يونج، الذي زُعم أنها سرقت عدة زجاجات من الكحول.

وقال قائد شرطة بليندون، جون بيلفورد، في بيان اليوم الجمعة: "كانت هذه مأساة. عائلة السيدة يونج منزعجة للغاية وتشعر بالحزن".

و أضاف بلفورد: "من المرجح جدًا أن يتم رفع دعوى قضائية بشأن هذا الحادث. وقد تكون هناك إجراءات قانونية أخرى أيضًا".